Marina di Pisa dal 26 ottobre lungomare chiuso al traffico nelle domeniche e nei festivi

Pubblicata nei giorni scorsi l'ordinanza della Polizia municipale che dispone limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta a Marina di Pisa nei giorni festivi e nelle domeniche.Nel dettaglio a partire da domenica 26 ottobre 2025 e fino al 22 marzo 2026, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

La mareggiata da Marina di Pisa #marinadipisa #mareggiata #maltempo - facebook.com Vai su Facebook

Trovato corpo senza vita a Marina di Pisa - Marina di Pisa, 29 ottobre 2024 – Trovato in via D’annunzio, a Marina di Pisa, il corpo senza vita di una persona. Secondo lanazione.it

Marina di Pisa modello di resilienza costiera con il progetto Med-Iren - Scarti di marmo trasformati in barriere naturali contro tempeste e innalzamento del mare: è nell'area di Marina di Pisa che il progetto di coordinamento europeo Med- Si legge su ansa.it

Pisa, si sveglia dal coma e si sposa in ospedale. La dottoressa che lo ha salvato gli fa da testimone - Due mesi vissuti pericolosamente, con lui che giaceva in coma, ustionato in un terribile incidente sul lavoro, e lei che trepidava per il compagno. Si legge su corrierefiorentino.corriere.it