Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci si risposano 10 anni dopo

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci stupiscono i follower su Instagram, pubblicando gli scatti di. un nuovo matrimonio. La coppia ha festeggiato il decimo anniversario di nozze organizzando un grande party con parenti e amici al Castello di Rosciano. Per l’occasione, sono tornati a vestire i panni nuziali, confermando il loro status di coppia super glam. Un evento che ha emozionato migliaia di fan, a testimonianza di un amore sempre più solido. Storia di un amore. Una coppia social Mariano Di Vaio è uno degli influencer italiani più amati. Sette milioni di follower su Instagram seguono la sua quotidianità su Instagram, tra moda, viaggi e famiglia. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci si risposano 10 anni dopo

