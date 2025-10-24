Mariangela Preta | L’arte e la fede possono unire territori diversi

di Domenico Nardo * Bolzano ospita La Visione di Soriano. Domani la città altoatesina celebra il ponte culturale tra Nord e Sud Italia «L’arte e la fede possono unire territori diversi e raccontare la nostra storia», afferma Mariangela Preta, direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro. Domani, sabato 25 ottobre, alle 19:00, la storica Pasticceria Malavenda 1872 di Bolzano ospiterà La Visione di Soriano: un ponte di fede tra Bolzano e Soriano Calabro, iniziativa promossa dall’Associazione Wine and Food Academy APS. L’evento celebra il legame tra due comunità apparentemente lontane, ma profondamente connesse dalla storia dell’opera de La Visione di Soriano, custodita nella Chiesa dei Domenicani di Bolzano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

