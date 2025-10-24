Mariangela Preta | L’arte e la fede possono unire territori diversi
di Domenico Nardo * Bolzano ospita La Visione di Soriano. Domani la città altoatesina celebra il ponte culturale tra Nord e Sud Italia «L’arte e la fede possono unire territori diversi e raccontare la nostra storia», afferma Mariangela Preta, direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro. Domani, sabato 25 ottobre, alle 19:00, la storica Pasticceria Malavenda 1872 di Bolzano ospiterà La Visione di Soriano: un ponte di fede tra Bolzano e Soriano Calabro, iniziativa promossa dall’Associazione Wine and Food Academy APS. L’evento celebra il legame tra due comunità apparentemente lontane, ma profondamente connesse dalla storia dell’opera de La Visione di Soriano, custodita nella Chiesa dei Domenicani di Bolzano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Approfondisci con queste news
Il 18 ottobre, alle ore 17:35, presso il Palazzo della Cultura di Pizzo, si terrà la quarta edizione del Premio Jole Santelli, evento patrocinato dal Comune di Pizzo e ideato da Mariangela Preta, archeologa, direttrice dei Musei civici di Pizzo e Soriano Calabro. U - facebook.com Vai su Facebook