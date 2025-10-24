Maria Rosa Petolicchio la prof del Collegio sull’educazione sessuale | Si può e si deve parlare di tutto basta trovare il linguaggio adatto

Orizzontescuola.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nata il 15 novembre 1965 a Salerno, Maria Rosa Petolicchio ha frequentato il liceo scientifico Leonardo Da Vinci della città, dove ha conseguito la maturità. Dopo il diploma si è iscritta all’Università Federico II di Napoli, laureandosi in Scienze Biologiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

maria rosa petolicchio profIl collegio , torna la prof Maria Rosa Petolicchio: «Non è solo un reality: è un romanzo di formazione in cui si mettono in gioco emozioni complesse» - Sarà un'edizione speciale, da cui professori e studenti usciranno trasformati. Secondo vanityfair.it

maria rosa petolicchio profIl Collegio, torna la prof Petolicchio: «In classe porto rispetto e passione» - Domani torna in cattedra su RaiPlay (e dal 29 dicembre su Rai2) la professoressa Maria Rosa Petolicchio, volto amatissimo ma anche temutissimo de ... msn.com scrive

Il Collegio, una prof: “L’ora di religione va trasformata in storie delle religioni. Crocifisso? L’aula non è un luogo di culto” - Si tratta della nona edizione del programma, che vede un gruppo di adolescenti di oggi alle prese con un corpo docente dai metodi all ... Segnala tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Maria Rosa Petolicchio Prof