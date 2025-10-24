Maria Esposito superstar con Io sono Rosa Ricci Ma sono pronta a dirle addio

È nata nel 2003 ma è già una stella di prima grandezza. Alla Festa del Cinema di Roma, dove è stata tra le attrici più acclamate sul red carpet, la sua consacrazione grazie al film “Io sono Rosa Ricci”.  Lei è Maria Esposito, capelli neri corvini, viso d’angelo, amatissima protagonista di “Mare Fuori”, di cui sono appena terminate le riprese della sesta stagione. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

