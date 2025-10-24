Maria Esposito conquista il tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma

Maria Esposito ha portato alla Festa del Cinema di Roma 2025 Io sono Rosa Ricci (qui la nostra recensione ), il film prequel di Mare Fuori diretto da Lyda Patitucci. Con lei, sul red carpet della cavea dell’Auditorium, oltre alla regista, anche Raiz, che torna nel ruolo di Don Salvatore Ricci, e Andrea Arcangeli. 1 di 21 Maria Esposito sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone © Cinefilos.it Maria Esposito sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone © Cinefilos. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

#RoFF20 Alla Festa del Cinema ieri si sono visti "Io sono Rosa Ricci", prequel della serie Rai #MareFuori, con la protagonista Maria Esposito e il documentario su Roberto Rossellini. Oggi arriva #Dracula, atteso film di Luc Besson con Matilda De Angelis. Di A - facebook.com Vai su Facebook

CACCIA AL TESORO — 23 OTTOBRE Abbiamo nascosto alcuni manifesti ufficiali di #IoSonoRosaRicci autografati da Maria Esposito alla @romacinemafest. Riuscirete a trovarli? Nei prossimi giorni sveleremo su Instagram alcuni indizi per scoprire dove Vai su X

Maria Esposito: «Dopo Mare Fuori ho cambiato vita, spero di non montarmi la testa. Ci sono tante Rosa Ricci nel mondo» - Se penso che Sophia è arrivata a Hollywood, immagino di poterci arrivare anche ... Lo riporta ilmessaggero.it