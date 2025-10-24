Maria De Filippi a Belve il ruolo fisso che ribalta tutto | cosa farà

Belve torna con una nuova puntata da martedì 28 ottobre. Ormai è una questione di pochi giorni: ritroviamo la padrona di casa, Francesca Fagnani, ma non solo. C’è anche Maria De Filippi, e non come ospite: stando alle ultime indiscrezioni, la Regina di Mediaset ha un ruolo speciale da svolgere nel corso delle cinque puntate della versione classica (due sono invece dedicate alla versione crime). Ecco cosa farà. Cosa farà Maria De Filippi a Belve. Quando qualche settimana fa è stata lanciata la notizia di Maria De Filippi a Belve, è subito partita la caccia alle indiscrezioni. Niente intervista per lei, non si siede di fronte alla conduttrice del programma ormai cult, Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Maria De Filippi a Belve, il ruolo fisso che ribalta tutto: cosa farà

Altre letture consigliate

A occhio e croce sembra che Maria De Filippi sia arrivata a una fase della carriera in cui non vuole dimostrare più niente a nessuno, concentrata com’è a fare una cosa semplicissima: divertirsi. Nell’ultimo anno Maria ha infatti deciso di vivere in maniera più sp - facebook.com Vai su Facebook

Maria De Filippi a Belve, il ruolo fisso che ribalta tutto: cosa farà - Cosa farà Maria De Filippi a “Belve”: il ruolo scelto per lei è davvero speciale. Secondo dilei.it

Belve 2025 sarà diverso, Fagnani s’inverte con Maria De Filippi: cosa succede e cosa cambia - A Belve inversione di ruoli, Maria De Filippi intervista Fagnani e tanti ospiti annunciati per la nuova stagione ... Da libero.it

Belve, svelato il ruolo di Maria De Filippi nella nuova edizione - A Belve 2025 ruoli invertiti: sarà Maria De Filippi a intervistare Francesca Fagnani. Da blogtivvu.com