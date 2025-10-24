C’è un uomo di cui finora si è parlato forse troppo poco, ma che è un perfetto ago della bilancia dentro questa squadra: perché è giovane ma già scafato, ed era già qui l’anno scorso a fare cose importanti, ma quest’anno le fa con la fiducia di chi ha trovato la consapevolezza nei propri mezzi. Maretto è il terzo uomo più utilizzato da coach Leka dopo Tambone e Miniotas, ancor prima di Bucarelli e questo la dice lunga. Sta in campo 25.7 minuti di media a partita e risponde segnando in doppia cifra (11.3 punti per gara). E’ il giocatore sul quale le difese spendono più falli (3.8 di media), perché è quello che attacca di più il ferro anzichè tirare da fuori: la sua percentuale da due è del 77% (20 su 26) mentre da tre non esagera (6 su 20, pari al 30%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maretto prepara le manette per i "bomber" di Rimini