Mareggiate intense scatta l' ordinanza del Comune

Genovatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito all'avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, entra in vigore l'ordinanza numero 9 del 18 gennaio 2017, che stabilisce misure di sicurezza a tutela della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Mareggiate intense, scatta l'ordinanza del Comune - idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, entra in vig ... genovatoday.it scrive

mareggiate intense scatta ordinanzaVenti a 120 km/h, le mareggiate sferzano la costa toscana. Dalla Versilia a Livorno, lo spettacolo (e i disagi) del mare - A Marina di Pisa qualche sasso in strada, ma in generale il sistema a tenuto. Scrive lanazione.it

Mareggiata intensa a Genova, le disposizioni del Comune: chiusi gli accessi a scogliere e moli fotogallery - "Evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili e seguire le indicazioni fornite dalle autorità" ... Da genova24.it

Cerca Video su questo argomento: Mareggiate Intense Scatta Ordinanza