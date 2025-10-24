Mareggiate intense scatta l' ordinanza del Comune

In seguito all'avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, entra in vigore l'ordinanza numero 9 del 18 gennaio 2017, che stabilisce misure di sicurezza a tutela della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scopri altri approfondimenti

TV 12. . TRIESTE | OGGI TORNA IL MALTEMPO: MAREGGIATE SULLA COSTA E PIOGGE INTENSE IN TUTTO IL FVG – Da domani torna il maltempo. Piogge intense in tutto il Friuli Venezia Giulia e forte vento di Scirocco che, nel corso della giornata, girerà i - facebook.com Vai su Facebook

FVG - Tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre è atteso un marcato e veloce fronte atlantico. In arrivo forte scirocco. https://ilgoriziano.it/articolo/allerta-meteo-gialla-sul-friuli-venezia-giulia-in-arrivo-piogge-intense-temporali-e-mareggiate-22-ottobre-2025… #fvg #all - X Vai su X

Mareggiate intense, scatta l'ordinanza del Comune - idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, entra in vig ... genovatoday.it scrive

Venti a 120 km/h, le mareggiate sferzano la costa toscana. Dalla Versilia a Livorno, lo spettacolo (e i disagi) del mare - A Marina di Pisa qualche sasso in strada, ma in generale il sistema a tenuto. Scrive lanazione.it

Mareggiata intensa a Genova, le disposizioni del Comune: chiusi gli accessi a scogliere e moli fotogallery - "Evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili e seguire le indicazioni fornite dalle autorità" ... Da genova24.it