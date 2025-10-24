Marecchiese è il momento di accelerare
Marecchiese, è ora di accelerare. E immettersi in strada. "Se non ora, quando?" domanda ironicamente il comitato Valmarecchia Futura. Quattro mesi fa, al teatro Sociale di Novafeltria, Anas ha presentato il quadro esigenziale per la messa in sicurezza e l’ammodernamento della Ss258. Il documento – "già dentro il portone principale delle opere pubbliche del governo Meloni", osserva il consigliere regionale Nicola Marcello (FdI) – è stato trasmesso da Anas il 15 giugno al Mit e agli uffici competenti della Regione Emilia-Romagna. "Siamo in una fase di alto interesse che vede coinvolti tutti gli attori", sottolinea il comitato che ora auspica "l’inserimento del progetto nel Prit", il Piano regionale integrato dei trasporti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
