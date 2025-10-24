Mare Group rilancia su Eles dopo la contro-opa di Xenon offerta sale a € 2,61 per azione in borsa +1,15% con una capitalizzazione di €45 milioni

Mare Group sale del 2,07% in borsa con una capitalizzazione di 76 milioni di euro, dopo il rilancio dell'offerta su Eles e il nuovo capitolo della "sfida" con Xenon Mare Group rilancia su Eles dopo la contro-opa di Xenon, portando il corrispettivo dell’opa volontaria a € 2,61 per azione. L’an. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

