Mare Group rilancia su Eles dopo la contro-opa di Xenon offerta sale a € 2,61 per azione in borsa +1,15% con una capitalizzazione di €45 milioni

Mare Group sale del 2,07% in borsa con una capitalizzazione di 76 milioni di euro, dopo il rilancio dell'offerta su Eles e il nuovo capitolo della "sfida" con Xenon Mare Group rilancia su Eles dopo la contro-opa di Xenon, portando il corrispettivo dell’opa volontaria a € 2,61 per azione. L’an. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mare Group rilancia su Eles dopo la contro-opa di Xenon, offerta sale a € 2,61 per azione, in borsa +1,15% con una capitalizzazione di €45 milioni

Argomenti simili trattati di recente

EXPO Ferroviaria 2025 è il principale appuntamento italiano dedicato alle tecnologie, ai prodotti e ai sistemi per il settore ferroviario, in programma a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre 2025. Mare Group è ospite del DAC (Distretto Aerospaziale della Campa - facebook.com Vai su Facebook

Opa su Eles, Mare Group rilancia e porta l’offerta a 2,61 euro: il duello con Xenon si accende - Mare Group rilancia l’opa su azioni e warrant superando l’offerta di Xenon e confermando la volontà di creare un gruppo italiano nel settore digitale, AI e della Dife ... msn.com scrive

Mare Group rilancia su Eles: la battaglia con Xenon si intensifica - La contesa per il gioiello dei semiconduttori entra nel vivo. Da it.benzinga.com

Mare Group rilancia sui Warrant Eles: nuovo corrispettivo a 0,205 euro e proroga periodo di adesione - Mare Group, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l’aumento del corrispettivo unitario relativo all’offerta ... Si legge su teleborsa.it