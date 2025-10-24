Marco Villa sul quartetto d’oro | Venturelli innesto interessante E a casa abbiamo Balsamo e Paternoster…

Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini hanno realizzato un’impresa strepitosa a Santiago del Cile, vincendo una strepitosa medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre dei Mondiali 2025 di ciclismo su pista. Si tratta del secondo titolo iridato nella specialità per l’Italia dopo il primo storico trionfo del 2022, a dimostrazione della crescita di un movimento femminile capace di sfornare un nuovo innesto del calibro di Venturelli. Grande soddisfazione ovviamente per Marco Villa, che ha seguito passo passo il quartetto azzurro nelle varie fasi del torneo: “ La Germania aveva fatto un tempo interessante nel primo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Villa sul quartetto d’oro: “Venturelli innesto interessante. E a casa abbiamo Balsamo e Paternoster…”

