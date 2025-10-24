Marco Veronese ucciso dal killer incappucciato Il video e la testimone | Ho sentito le urla poi lo ha accoltellato più volte

La corsa per scappare dal killer, le urla e poi le coltellate in strada, a pochi metri da dove abitava. Non è riuscito ad arrivare al suo portone Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni assassinato a Collegno, in provincia di Torino, nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre. Il corpo. 🔗 Leggi su Today.it