Marco Mengoni al Mandela Forum con Live in Europe 2025
Firenze, 24 ottobre 2025 – Marco Mengoni con Live in Europe 2025 - 33 concerti, di cui 21 in Italia e 12 in Europa – fa tappa anche a Firenze. Con questo tour Mengoni celebra 16 anni di carriera che hanno consacrato il cantautore come protagonista della scena musicale italiana. Mengoni il 28, 29 e 31 ottobre sarà al Mandela Forum (sold out) con un progetto ampio, che prosegue quanto fatto nel trionfale tour degli stadi di quest’estate: bagnare il pop nella grande tradizione teatrale, dove il pubblico stesso è protagonista perché sul palco ritrova la sua storia, quella dei suoi simili e del mondo intero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
