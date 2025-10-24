Marco Masini al Mandela Forum | Il mio grande amore? Firenze
"Userò anche una frase alla Bond-Daniel Craig, ma non vivo il concerto di domani come un ritorno nella mia città. perché non me ne sono mai andato" ammette Marco Masini citando ’Quantum of Solace’ nell’attesa di planare al Mandela Forum (ore 21) con ’Ci Vorrebbe (Ancora) Il Mare’, tour celebrativo dei suoi 35 anni di carriera. "Mi dà, infatti, una felicità immensa il pensiero di non averla mai lasciata, resistendo al canto delle sirene di una Milano dove abita l’industria della musica e la mattina puoi andare in mille studi di registrazione con mille autori, produttori, radio, case discografiche al tuo fianco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
