Marco Giordani è il nuovo CEO di ProSiebenSat1
Dopo il sì al progetto MFE di Pier Silvio Berlusconi, ProSiebenSat.1 annuncia importanti cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione con l’ingresso di Marco Giordani come nuovo Chief Executive Officer del broadcaster tedesco. Già Chief Financial Officer di MFE (Mediaset), Giordani assume con effetto immediato la medesima carica in ProSiebenSat.1. Succede a Bert Habets, confermato soltanto lo scorso aprile, che va invece ad assumere il ruolo di Senior Advisor, con particolare attenzione a garantire una transizione senza soluzione di continuità fino alla fine dell’anno. Maria Kyriacou, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
