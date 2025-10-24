Marcia su Roma il Pd | Inaccettabile il ritorno del saluto romano E' calpestare la memoria democratica

“Ci dissociamo nettamente da ogni tentativo di riscrivere la storia del fascismo”. Così il Pd dopo la decisione della Cassazione di sdoganare il saluto romano nella manifestazione di Predappio. Commento che arriva alla vigilia della doppia manifestazione in ricordo della Marcia su Roma, una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

A Predappio, il 26 ottobre, il tradizionale corteo per celebrare la marcia su Roma - ovvero l'inizio del fascismo - sarà all'insegna di una novità: il ritorno del saluto romano (più tecnicamente detto nazifascista). Sdoganato dalla Cassazione

Domenica a Predappio per celebrare la marcia su Roma tornano il saluto romano e Forza Nuova. Italia 2025.

