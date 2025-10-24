Marcia su Roma il Pd | Inaccettabile il ritorno del saluto romano E' calpestare la memoria democratica

Forlitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ci dissociamo nettamente da ogni tentativo di riscrivere la storia del fascismo”. Così il Pd dopo la decisione della Cassazione di sdoganare il saluto romano nella manifestazione di Predappio. Commento che arriva alla vigilia della doppia manifestazione in ricordo della Marcia su Roma, una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

