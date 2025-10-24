Marchisio sul livello della Serie A | le parole dell’ex centrocampista della Nazionale sulla difficoltà media del campionato italiano – VIDEO

Inter News 24 Marchisio si esprime circa l’attuale livello della Serie A: «Sta riequilibrandosi, ecco cosa servirà per la Champions.». Claudio Marchisio ha espresso ai microfoni di la sua opinione sul livello della Serie A degli ultimi anni, sottolineando come il campionato italiano stia attraversando una fase di riequilibrio. Secondo l’ex centrocampista della Juventus, il livello medio della Serie A si è abbassato, il che rende sempre più difficile per le squadre italiane competere ai massimi livelli in Champions League. L’ex giocatore bianconero ha poi aggiunto che la Juventus si inserisce in questo gruppo di squadre che lotteranno per gli obiettivi europei, ma che la stagione non sarà affatto semplice. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marchisio sul livello della Serie A: le parole dell’ex centrocampista della Nazionale sulla difficoltà media del campionato italiano – VIDEO

