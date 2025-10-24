Marchisio sul livello della Serie A | le parole dell’ex centrocampista della Nazionale sulla difficoltà media del campionato italiano – VIDEO

Internews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Marchisio si esprime circa l’attuale livello della Serie A: «Sta riequilibrandosi, ecco cosa servirà per la Champions.». Claudio Marchisio ha espresso ai microfoni di la sua opinione sul livello della Serie A degli ultimi anni, sottolineando come il campionato italiano stia attraversando una fase di riequilibrio. Secondo l’ex centrocampista della Juventus, il livello medio della Serie A si è abbassato, il che rende sempre più difficile per le squadre italiane competere ai massimi livelli in Champions League. L’ex giocatore bianconero ha poi aggiunto che la Juventus si inserisce in questo gruppo di squadre che lotteranno per gli obiettivi europei, ma che la stagione non sarà affatto semplice. 🔗 Leggi su Internews24.com

marchisio sul livello della serie a le parole dell8217ex centrocampista della nazionale sulla difficolt224 media del campionato italiano 8211 video

© Internews24.com - Marchisio sul livello della Serie A: le parole dell’ex centrocampista della Nazionale sulla difficoltà media del campionato italiano – VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

marchisio livello serie paroleMarchisio: “Felice per la fascia da capitano ad Yildiz. Koopmeiners deve avere un ruolo preciso. La Juve non deve trovare alibi. Su Tudor…” - Claudio Marchisio, nel corso dell'evento Rigenera Care che si è tenuto a Torino ha rilasciato alcune dichiarazioni medie presenti. Secondo tuttojuve.com

marchisio livello serie paroleMarchisio chiede pazienza: «Troppi cambiamenti ma bisognerebbe stare più calmi sui giudizi. Ricordo che la mia Juve…» - Marchisio, l’ex centrocampista chiede calma e pazienza: l’attuale squadra ha bisogno di stabilità per tornare a vincere, proprio come la sua Una lezione di storia, un richiamo alla calma e un invito a ... Come scrive juventusnews24.com

Marchisio sulla Juve: "Vedo poco affiatamento, ma confido in Chiellini e Locatelli" - Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, nella sua intervista al Corriere della Sera si è soffermato anche sulle ultime vicissitudini di casa bianconera: "Non sono felice. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Marchisio Livello Serie Parole