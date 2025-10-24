Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha voluto scongiurare questo scenario per la panchina bianconera. Ecco le sue dichiarazioni. Un appello alla pazienza, un invito alla stabilità. Claudio Marchisio, bandiera ed ex centrocampista della Juventus, interviene sul momento difficile dei bianconeri e lancia un messaggio chiaro: basta cambiamenti, serve dare tempo a Igor Tudor per lavorare. JUVE DEL PASSATO – « Ho vissuto la Juventus quando non ero in campo da giocatore e anche quando ero in campo ci sono sempre stati momenti positivi, momenti meno facili, diamo tempo di lavorare, è vero che qua in Italia soprattutto, lo leggiamo tutti i giorni, sembra quasi che quella partita che ci sarà già dalla prossima in campionato possa essere già quella che possa far cambiare qualcosa, io mi auguro di no, mi auguro che ci possa essere sempre più tempo per poter lavorare in meno cambiamenti, perché la Juventus ad oggi non ha bisogno di altri cambiamenti » LE PAROLE DI MARCHISIO ALL’INAUGURAZIONE DI RIGENERA CARE A TORINO “La Juve non ha bisogno di altri cambiamenti”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchisio scongiura questo scenario per la panchina: «La Juventus ad oggi non ha bisogno di altri cambiamenti. Mi auguro possa esserci sempre più tempo per poter lavorare…»