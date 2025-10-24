Marchisio e la sua idea sul centrocampo della Juventus | il Principino ha questa convinzione su come dovrebbe giocare Tudor

in mediana. Claudio Marchisio ha parlato a Torino, a margine dell’inaugurazione dell’evento Rigenera Care. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale azzurra. Il Principino si è soffermato a lungo su quella che è la disposizione in mediana dei bianconeri. Di seguito le sue dichiarazioni. CENTROCAMPO A TRE – « Ognuno di noi ha le proprie idee su quello che può essere meglio su modulo o altro. Io sono sempre stato convinto che il centrocampo a tre possa dare soluzioni in più ma più che il modulo è l’identità degli uomini, avere giocatori sempre più presenti in campo e cambiare il meno possibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marchisio e la sua idea sul centrocampo della Juventus: il Principino ha questa convinzione su come dovrebbe giocare Tudor

Scopri altri approfondimenti

Radio Alba. . Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto in diretta a #LunediSport. . . . Ascolta Radio Alba sulle frequenze FM 103.4-104.6 e in DAB in tutto il Piemonte. Scarica gratuitamente la Radio Alba App. Ascoltaci in tutto il mondo anche - facebook.com Vai su Facebook

Marchisio: «Alla Juve manca identità in campo e fuori. Fiducia a Tudor, Koopmeiners ha cambiato troppi ruoli» - Le parole dell’ex mediano a margine dell’evento Rigenerate Care Torino (Marco Baridon inviato) – Claudio Marchisio è intervenut ... Si legge su juventusnews24.com

Marchisio: 'Alla Juventus non ci sono alibi. Koopmeiners va aiutato' - Le parole dell'ex centrocampista sul momento della squadra bianconera, a margine dell'inaugurazione del poliambulatorio Rigenera Care. Lo riporta ilbianconero.com

Marchisio: «Alla Juve troppi cambiamenti, quelli che ai miei tempi erano in vendita poi hanno fatto la storia» - L'intervista all'ex calciatore della Juventus Marchisio sull'andamento dei bianconeri in questo inizio di stagione e sulla Nazionale. Scrive ilnapolista.it