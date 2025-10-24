Marchisio | Alla Juve manca identità in campo e fuori Fiducia a Tudor Koopmeiners ha cambiato troppi ruoli
Marchisio: «Alla Juve manca identità in campo e fuori. Fiducia a Tudor». Le parole dell’ex mediano a margine dell’evento Rigenerate Care Torino. (Marco Baridon inviato) – Claudio Marchisio è intervenuto a margine dell’evento Rigenerate Care Torino. Queste le parole dell’ex centrocampista bianconero e della Nazionale italiana. YILDIZ CAPITANO – « Ero lì, parlavamo proprio di questo. È un ragazzo così giovane, sicuramente sarà stato felicissimo di indossare la fascia al Bernabeu ma ragioniamo anche sulle pressioni che può avere.Ma lui è un ragazzo con la testa a posto, non è stata una partita semplice ma sono felice per lui sperando che possano essercene tantissime altre » CENTROCAMPO A TRE – « Ognuno di noi ha le proprie idee su quello che può essere meglio su modulo o altro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
