Marchetti non dimentica la Lazio | Tantissimi ricordi peccato solo per il modo in cui sia finita… Klose una leggenda un fuoriclasse in campo e fuori
Marchetti rivive i suoi anni in biancoceleste: l’ex portiere della Lazio ha raccontato al club le emozioni e i ricordi legati alla sua esperienza romana Federico Marchetti, ex portiere della Lazio, ha ripercorso la sua avventura in biancoceleste in un’intervista esclusiva concessa a sslazio.it. L’ex numero 22, protagonista tra i pali dal 2011 al 2018 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Marchetti: «La sinistra continua a ignorare i bisogni dei cittadini» #umbria - facebook.com Vai su Facebook
Moviola Napoli-Lazio, Rocchi sbaglia tantissimo - Lazio di ieri sera, certificando diversi errori: La serataccia di Rocchi comincia al 23’ del primo tempo, quando ... Da calciomercato.com