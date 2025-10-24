Marchetti rivive i suoi anni in biancoceleste: l’ex portiere della Lazio ha raccontato al club le emozioni e i ricordi legati alla sua esperienza romana Federico Marchetti, ex portiere della Lazio, ha ripercorso la sua avventura in biancoceleste in un’intervista esclusiva concessa a sslazio.it. L’ex numero 22, protagonista tra i pali dal 2011 al 2018 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Marchetti non dimentica la Lazio: «Tantissimi ricordi, peccato solo per il modo in cui sia finita… Klose una leggenda, un fuoriclasse in campo e fuori»