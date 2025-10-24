Maratona verdiana per la Trilogia popolare con un unico cast

di Stefano Marchetti Quando si parla di Giuseppe Verdi, genio e nume dell’opera italiana, vengono in mente subito tre titoli del suo meraviglioso catalogo, Rigoletto, La Traviata e Il Trovatore, ovvero la sua Trilogia popolare composta fra il 1851 e il 1853: con queste tre opere il compositore di Busseto raggiunse la maturità artistica e anche la grande celebrità internazionale. Il Teatro Municipale di Piacenza (diretto da Cristina Ferrari) ha affrontato una sfida unica ed eccezionale: rappresentare il trittico verdiano in sequenza, come un ‘unicum’, con una stessa direzione musicale, una sola regia e un unico cast di grandi interpreti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

