Mappe di Instagram se credete di giocarci sappiate che è Instagram a giocare con voi
L'aggiornamento proposto dal social network per avvicinarci ai nostri contatti rischia di innescare un meccanismo inconsapevole di estrazione di dati. Ce n'era bisogno?. 🔗 Leggi su Wired.it
