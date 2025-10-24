Mappe di Instagram se credete di giocarci sappiate che è Instagram a giocare con voi

Wired.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aggiornamento proposto dal social network per avvicinarci ai nostri contatti rischia di innescare un meccanismo inconsapevole di estrazione di dati. Ce n'era bisogno?. 🔗 Leggi su Wired.it

Instagram lancia la Mappa degli amici in Italia: come funziona - La nuova mappa di Instagram consente di vedere dove si trovano gli amici e cosa pubblicano. Riporta punto-informatico.it

La mappa di Instagram, ovvero l'incubo del tracciamento continuo - La nuova funzione “Mappa” di Instagram promette di avvicinare gli amici mostrando dove si trovano ma in realtà apre un enorme problema di privacy. Segnala tg24.sky.it

