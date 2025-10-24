Manutenzione del verde pubblico | è la volta di piazza San Francesco disagi per gli automobilisti

24 ott 2025

Manutenzione delle alberature in piazza San Francesco, di fronte alla scalinata della chiesa dell'Immacolata dei Cappuccini. Nell'ambito del piano disposto dall’assessorato all’Ambiente del Comune, guidato da Massimiliano Natella, dunque, stamattina sono stati potati i rami degli alberi di alto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

