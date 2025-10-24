Manuela Arcuri si separa dopo 15 anni | Mi hanno tradita

Crisi definitiva tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco: dopo quindici anni insieme e tre di matrimonio, la coppia avrebbe avviato le pratiche legali per la separazione. A rivelarlo è il settimanale “Oggi”, mentre sui social dell’attrice 48enne si moltiplicano gli indizi di una rottura dolorosa, con riferimenti espliciti a tradimenti e delusioni. Al centro della vicenda resta il piccolo Mattia, 11 anni, figlio della coppia. Gli indizi social non lasciano spazio a dubbi. Il 23 settembre Manuela Arcuri pubblica su Instagram un messaggio lapidario: “E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Manuela Arcuri si separa dopo 15 anni: “Mi hanno tradita”

