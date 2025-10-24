ManovraGiorgetti | la gente vuole tagli

22.05 "Sono scappato da Roma perché i ministri mi inseguivano per i tagli alla spesa pubblica,ma la gente vuole che si tagli",ha detto oggi a margine di un incontro elettorale a Padova,spiegando di aver raccolto dai cittadini e dagli imprenditori "una chiara richiesta di sobrietà nei conti". Il ministro Giorgetti ha difeso la legge di bilancio, sottolineando che si tratta di una manovra"non correttiva,la prima da quasi 30 anni. Ogni volta che si presenta una legge di bilancio c'è chi è contento e chi non lo è.". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

