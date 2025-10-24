Manovra Tajani | Metro C di Roma? Fondi si possono rimodulare ma importante che non ci siano tagli – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 "Metro C di Roma? I fondi si possono sempre rimodulare, l'importante è che non ci siano tagli. Né per la Metro C di Roma, né per il collegmento Afragola-Napoli, né per la metro di Milano" così il Ministro Tajani, a margine dell'evento di Ania "The saving and investements union". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

