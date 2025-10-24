Manovra Tajani | Conte non parli di economia conti fuori controllo opera sua

Roma, 24 ott. (askanews) – “È singolare che il responsabile del buco nei conti dello Stato, provocato dallo scellerato super bonus erogato senza alcun controllo e che ha fatto sperperare miliardi di denaro pubblico, parli di politica economica. I danni fatti dal suo Governo e dal Movimento 5 Stelle sono incommensurabili, comprese le mortificazioni inflitte a tanti giovani del Sud ai quali invece di dare lavoro dava mance clientelari per molti miliardi di euro”. Lo dichiara il vicepremier segretario di Fi Antonio Tajani, replicando via social alle critiche del presidente M5s Giuseppe Conte “I cittadini italiani- afferma Tajani- hanno capito cosa è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e non lo votano più come dimostrano i risultati nelle Marche, in Calabria e Valle D’Aosta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it