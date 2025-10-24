Manovra Tajani | Banche e assicurazioni non siano considerate mucche da mungere Io non ho una visione punitiva

Nella “manovra ho cercato di fare in modo che né le assicurazioni né le banche fossero considerate mucche da mungere o i peggiori nemici della società ai quali bisognava estorcere soldi”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, intervenendo al convegno “The saving and investments union” organizzato da Ania, l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Tajani specifica di non avere una “visione punitiva” nei confronti di assicurazioni e banche ma di “cercare di fare l’uomo di governo nel modo migliore possibile”. Considerare banche e assicurazioni “mucche da mungere”, continua, “ significherebbe spaventare i mercati, far fuggire gli investitori e fare un danno all’economia del Paese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manovra, Tajani: “Banche e assicurazioni non siano considerate mucche da mungere. Io non ho una visione punitiva”

