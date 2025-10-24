Manovra Tajani al vetriolo su Lupi | È un po’ pinocchio su metro C e affitti brevi non sapevo nulla

Ildifforme.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parlando poi del testo della Legge di Bilancio, il ministro degli Esteri ha sostenuto che il documento "va nella giusta direzione", aggiungendo che "nel suo complesso è positivo", In ogni caso, è comunque possibile un miglioramento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

manovra tajani al vetriolo su lupi 200 un po8217 pinocchio su metro c e affitti brevi non sapevo nulla

© Ildifforme.it - Manovra, Tajani al vetriolo su Lupi: “È un po’ pinocchio, su metro C e affitti brevi non sapevo nulla”

Contenuti che potrebbero interessarti

manovra tajani vetriolo lupiManovra: Lupi a Tajani, era al vertice e ha condiviso tutto - "Nessuno del centrodestra pensa che le banche e le assicurazioni siano mucche da mungere. tuttosport.com scrive

manovra tajani vetriolo lupiTensione nella maggioranza per la manovra: scontro aperto tra Tajani e Salvini - E il leghista attacca il ministro delle Finanze anche sul piano casa: «Servono più fondi per un ... Da msn.com

manovra tajani vetriolo lupiManovra, alta tensione Tajani-Salvini: tutti i nodi da sciogliere nella maggioranza - Fondi per le grandi opere, trasporto locale, banche: i punti di scontro nella maggioranza. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra Tajani Vetriolo Lupi