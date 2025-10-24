Manovra Tajani al vetriolo su Lupi | È un po’ pinocchio su metro C e affitti brevi non sapevo nulla

Parlando poi del testo della Legge di Bilancio, il ministro degli Esteri ha sostenuto che il documento "va nella giusta direzione", aggiungendo che "nel suo complesso è positivo", In ogni caso, è comunque possibile un miglioramento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Manovra, Tajani al vetriolo su Lupi: “È un po’ pinocchio, su metro C e affitti brevi non sapevo nulla”

Contenuti che potrebbero interessarti

Manovra, Tajani sulle banche: “Ho lavorato perché non fossero considerate mucche da mungere” - X Vai su X

Tajani scatenato contro Meloni, Salvini e Mef. La manovra fa sbandare il governo. Giorgetti: “Fiducia in Perrotta”. Di Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook

Manovra: Lupi a Tajani, era al vertice e ha condiviso tutto - "Nessuno del centrodestra pensa che le banche e le assicurazioni siano mucche da mungere. tuttosport.com scrive

Tensione nella maggioranza per la manovra: scontro aperto tra Tajani e Salvini - E il leghista attacca il ministro delle Finanze anche sul piano casa: «Servono più fondi per un ... Da msn.com

Manovra, alta tensione Tajani-Salvini: tutti i nodi da sciogliere nella maggioranza - Fondi per le grandi opere, trasporto locale, banche: i punti di scontro nella maggioranza. Riporta msn.com