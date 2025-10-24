Manovra Orsini | c' è bisogno di crescita

10.48 "Noi abbiamo bisogno di crescita. Abbiamo chiesto che non si pensi solo per un anno ma che si lavori a un piano industriale italiano ed europeo". Lo dice il presidente di Confindustria, Orsini, in merito alla Manovra. E aggiunge: "Nella Legge di bilancio ci sono punti che non ci piacciono, come la doppia tassazione. Altro tema importante è quello del credito di imposta che non ci piace così come è in Manovra". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

