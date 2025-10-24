Manovra Orsini | C’è maggiore interesse per le imprese ma alcuni punti non ci entusiasmano

Orsini ha parlato della tassazione dei dividendi, ritenuta una "doppia tassazione" che il nostro Paese però non si può permettere, e del credito di imposta, che prevede lo scarico solo degli utili: "Vuol dire che non stiamo agevolando gli investimenti". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Manovra, Orsini: “C’è maggiore interesse per le imprese, ma alcuni punti non ci entusiasmano”

News recenti che potrebbero piacerti

? Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/manovra-orsini-tre-punti-cui-c-e-bisogno-dialogare-e-intervenire-AHbcbMKD #manovra2026 #Orsini #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook

In manovra più risorse sulle pensioni che per le imprese. Ma Confindustria ringrazia senza aver fatto bene i conti. "Le nostre richieste sono state ascoltate”, dice il presidente Orsini. Ma i numeri del Dpb non giustificano l'entusiasmo. Di @LucianoCapone - X Vai su X

Manovra: Orsini, abbiamo chiesto 8 mld per i prossimi 3 anni per sviluppo - "Stiamo esaminando, aperta l'interlocuzione" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Da ilsole24ore.com

Manovra, Orsini cita Meloni: «volare alto» e non si può fare senza le imprese - «Se vogliamo essere competitivi l’Italia deve correre e servono misure per farla correre», ha detto ancora il presidente di Confindustria. Si legge su ilsole24ore.com

Manovra: Orsini, bisogna dare delle certezze e continuita' alle misure - Per questo noi insistiamo in un piano industriale con un orizzonte a 3 anni, per ... Come scrive borsaitaliana.it