Manovra Orsini | C’è maggiore interesse per le imprese ma alcuni punti non ci entusiasmano

Ildifforme.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orsini ha parlato della tassazione dei dividendi, ritenuta una "doppia tassazione" che il nostro Paese però non si può permettere, e del credito di imposta, che prevede lo scarico solo degli utili: "Vuol dire che non stiamo agevolando gli investimenti". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Manovra, Orsini: "C'è maggiore interesse per le imprese, ma alcuni punti non ci entusiasmano"

