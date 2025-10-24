Manovra nuova rissa a destra | ora è lite Tajani-Lupi
Affitti brevi, dividendi, trasporti, banche e assicurazioni. Sulla Manovra gli alleati di governo continuano a darsele di santa ragione. Dopo gli scontri infuocati tra la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Antonio Tajani, ieri il vicepremier azzurro ha incrociato le spade con Maurizio Lupi, leader di Noi moderati. A Tajani che ha detto che banche e assicurazioni non sono mucche da mungere e che ha criticato i tecnici del Mef, Lupi ha replicato piccato: “Nessuno del centrodestra pensa che le banche e le assicurazioni siano mucche da mungere. Ricordo a Tajani che nel vertice che abbiamo fatto lui ha condiviso ogni provvedimento che abbiamo deciso”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
