Manovra | Nobili Iv ' tagli al cinema pesanti e ingiustificati'
Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Non ho motivi per dubitare della buona fede della sottosegretaria Borgonzoni rispetto al pesantissimo e ingiustificato taglio di oltre 400 milioni di euro in due anni al fondo per il cinema e l'audiovisivo, che rischia di dare un colpo mortale ad un settore industriale in ripresa e a migliaia di posti di lavoro. Ma la sua intervista di oggi è surreale e rivela il caos che regna nel governo Meloni". Lo dice il dirigente di Italia Viva Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio. "Mentre il suo esecutivo sta mettendo in ginocchio un comparto industriale che contribuisce in maniera rilevante al PIL – spiega - ma che soprattutto garantisce la crescita culturale e definisce l'identità italiana nel mondo, la sottosegretaria al cinema si arrampica sugli specchi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
La doppia partita di Meloni: leader al Consiglio europeo, equilibrista sulla manovra Giorgia a Bruxelles detta l’agenda su Ucraina, immigrazione, industria ed elettricità. La Legge di bilancio agita il governo. FI e Lega in fermento su affitti brevi e dividendi Leggi - facebook.com Vai su Facebook
Manovra: Nobili (Iv), 'tagli al cinema pesanti e ingiustificati' - "Non ho motivi per dubitare della buona fede della sottosegretaria Borgonzoni rispetto al pesantissimo e ingiustificato taglio di oltre 400 milioni di euro in due anni al fo ... Come scrive iltempo.it
Il governo accelera sulla manovra. La priorità è il taglio dell’Irpef: fino a 1.400 euro in più per i ceti medi - Roma, 30 settembre 2025 – Chiusa la prima tappa delle elezioni regionali, il governo accelera sulla manovra per il 2026. Segnala quotidiano.net
Manovra parte da 16 miliardi, 10 saranno tagli di spesa - La legge di bilancio per il 2026 parte da circa 16 miliardi, di cui oltre 6 miliardi di entrate e quasi 10 di interventi sulla spesa. Si legge su ansa.it