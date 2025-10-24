Manovra | Nobili Iv ' tagli al cinema pesanti e ingiustificati'

Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Non ho motivi per dubitare della buona fede della sottosegretaria Borgonzoni rispetto al pesantissimo e ingiustificato taglio di oltre 400 milioni di euro in due anni al fondo per il cinema e l'audiovisivo, che rischia di dare un colpo mortale ad un settore industriale in ripresa e a migliaia di posti di lavoro. Ma la sua intervista di oggi è surreale e rivela il caos che regna nel governo Meloni". Lo dice il dirigente di Italia Viva Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio. "Mentre il suo esecutivo sta mettendo in ginocchio un comparto industriale che contribuisce in maniera rilevante al PIL – spiega - ma che soprattutto garantisce la crescita culturale e definisce l'identità italiana nel mondo, la sottosegretaria al cinema si arrampica sugli specchi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

