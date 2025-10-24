Manovra | Nevi ' norma affitti brevi resti com' è le parole di Tajani sono chiare'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Vogliamo che la norma resti così com'è oggi: 21% di tassazione per chi affitta la prima casa e 26% su tutte le altre. Non c'è alcun motivo per cambiare una legge che è stata frutto di una lunga mediazione nella manovra del 2024, due anni fa". Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani. "Siamo d'accordo - prosegue - a ridurre la spesa improduttiva e non essenziale. I ministeri hanno già fatto molti sacrifici ed è giusto che si continui a ridurre la spesa improduttiva, ma assolutamente non accetteremo che si taglino i servizi ai cittadini". 🔗 Leggi su Iltempo.it

