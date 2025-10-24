Manovra nel governo è lite continua Lupi | Tajani ai vertici c’era e sapeva tutto E Tajani lo chiama Pinocchio
Dopo il round di ieri tra Lega e Forza Italia, Antonio Tajani è tornato all’attacco della Manovra. Ne è nato un battibecco a distanza con il collega di maggioranza Maurizio Lupi, ben poco edificante. Ma da giorni la maggioranza litiga sul testo delle prossima legge di Bilancio, da approvare entro l’anno: dagli extraprofitti delle banche agli affitti brevi fino ai tagli dei finanziamenti per le metro. Il vicepremier azzurro ha accusato il collega di mentire, mentre il governo prenderebbe decisioni all’insaputa sua e di Forza Italia. “Lupi è un pinocchio ma lo perdono”, l’accusa del ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
