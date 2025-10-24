Manovra Mancini Fdi | Misure importanti per conciliazione vita-lavoro

Periodicodaily.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "E' necessario dare risposta all’inverno demografico. E il legislatore lo sta facendo con la manovra economica, che mette sulla conciliazione vita- lavoro le misure più importanti del pacchetto riservato al lavoro, puntando a dare una mano non solo alle donne ma a tutti noi perché se oggi mancano risorse nel mercato del lavoro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

manovra mancini fdi misureManovra, Mancini (Fdi): “Misure importanti per conciliazione vita-lavoro” - E il legislatore lo sta facendo con la manovra economica, che mette sulla conciliazione vita- sassarinotizie.com scrive

manovra mancini fdi misure“Traditi gli impegni sulla sicurezza”: i sindacati militari e di polizia contro il governo per l’assenza di fondi in manovra - I sindacati denunciano l'assenza di fondi per organici, formazione e contratti nella bozza della legge di Bilancio 2026 ... Secondo ilfattoquotidiano.it

manovra mancini fdi misureTassa sui dividendi in manovra, quanto si paga di più e chi colpisce - La manovra riduce l’esenzione fiscale sui dividendi delle partecipazioni di minoranza, portando l’aliquota effettiva dall’1,2% al 24%. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra Mancini Fdi Misure