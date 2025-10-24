Manovra Lupi Nm | Tajani era al vertice di maggioranza e ha condiviso tutto Anche su banche – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 "Nel vertice che abbiamo fatto tutti e 4 i partiti di maggioranza hanno condiviso ogni provvedimento che abbiamo deciso, no alla tassa sugli extraprofitti, si ai contributi così come sono stati puntualmente definiti nella legge di bilancio. Tutti consideriamo le banche come uno strumento utile al servizio dell'economia reale. Noi siamo per un' economia sociale e di mercato e per l'equità sociale". Lo afferma il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Manovra, Lupi (Nm): Tajani era al vertice di maggioranza e ha condiviso tutto. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

$Manovra, $Tajani: sapevo tutto? $Lupi un po' Pinocchio ma lo perdono Vai su X

Manovra, Tajani: sapevo tutto? Lupi un po' Pinocchio ma lo perdono - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, Lupi (Nm): Tajani era al vertice di maggioranza e ha condiviso tutto. Anche su banche – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 "Nel vertice che abbiamo fatto tutti e 4 i partiti di maggioranza hanno condiviso ogni provvedimento che abbiamo deciso, no alla tassa sugli extraprofitti, si ai ... Si legge su msn.com

Manovra, nel governo è lite continua. Lupi: “Tajani ai vertici c’era e sapeva tutto”. E Tajani lo chiama “Pinocchio” - Il botta e risposta tra i due esponenti della maggioranza sulla Manovra continua. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Il governo litiga sulla manovra, Lupi: "Banche? Tajani sapeva tutto". Il leader azzurro: "Un po' Pinocchio ma lo perdono" - Il leader di Noi moderati ha ricordato al ministro degli Esteri il vertice tra alleati per discutere le principali misure della legge di bilancio ... Si legge su today.it