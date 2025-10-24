Manovra Lupi | Giù le tasse sugli affitti a lungo termine con cedolare secca al 15%

ROMA – “Vogliamo abbassare le tasse a chi affitta la propria casa a lungo termine, così da incentivare i proprietari ad immettere sul mercato gli immobili sfitti. Oggi in Italia sono quasi 10 milioni le abitazioni inutilizzate, la priorità è dare risposte ai tanti giovani, alle famiglie e ai professionisti che non trovano casa e contrastare il caro-affitti e lo spopolamento dei centri storici, garantendo il libero mercato e la proprietà privata”. E’ quanto afferma in una nota Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati. “Presenteremo perciò un emendamento alla legge di bilancio – aggiunge – non per eliminare l’aumento dell’aliquota al 26% sugli affitti brevi per chi usa piattaforme, ma per finanziare con quelle risorse l’introduzione di una cedolare secca al 15% sui contratti a canone libero, mantenendo invariato il 10% per i contratti a canone concordato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Manovra, Lupi: “Giù le tasse sugli affitti a lungo termine con cedolare secca al 15%”

