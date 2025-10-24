Manovra e anche quest’anno Salvini non ha cancellato la legge Fornero Quando diceva | Se non la abolisco spernacchiatemi

È tornato in voga, come ormai da tre anni a questa parte, il video in cui Matteo Salvini, in campagna elettorale per le politiche, diceva: “Se vinciamo le elezioni e non cancelliamo la legge Fornero, siete liberi di spernacchiarmi “. È tornato in voga perché sui social sono in tanti a ripostarlo, ricordando le parole del vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, in concomitanza con la diffusione dei contenuti della prossima legge di Bilancio. Sarebbe a dire la quarta manovra del governo guidato da Giorgia Meloni. L'articolo Manovra, e anche quest’anno Salvini non ha cancellato la legge Fornero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

