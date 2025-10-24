Manovra e anche quest’anno Salvini non ha cancellato la legge Fornero Quando diceva | Se non la abolisco spernacchiatemi

Ilfattoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tornato in voga, come ormai da tre anni a questa parte, il video in cui Matteo Salvini, in campagna elettorale per le politiche, diceva: “Se vinciamo le elezioni e non cancelliamo la legge Fornero, siete liberi di spernacchiarmi “. È tornato in voga perché sui social sono in tanti a ripostarlo, ricordando le parole del vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, in concomitanza con la diffusione dei contenuti della prossima legge di Bilancio. Sarebbe a dire la quarta manovra del governo guidato da Giorgia Meloni. L'articolo Manovra, e anche questanno Salvini non ha cancellato la legge Fornero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

manovra e anche quest8217anno salvini non ha cancellato la legge fornero quando diceva se non la abolisco spernacchiatemi

© Ilfattoquotidiano.it - Manovra, e anche quest’anno Salvini non ha cancellato la legge Fornero. Quando diceva: “Se non la abolisco, spernacchiatemi”

Scopri altri approfondimenti

manovra quest8217anno salvini haTensione nella maggioranza per la manovra: scontro aperto tra Tajani e Salvini - E il leghista attacca il ministro delle Finanze anche sul piano casa: «Servono più fondi per un ... Si legge su msn.com

manovra quest8217anno salvini haI voti della manovra. Vince Giorgetti, Salvini merita un 3 - Tajani: «Non votiamo la norma sugli affitti brevi» Escono male i due vicepremier, a Meloni un 6 grazie agli slogan ... Segnala editorialedomani.it

manovra quest8217anno salvini haSalvini e Tajani divisi su banche e affitti brevi, Manovra ad alta tensione - La nuova Legge di Bilancio accende lo scontro nel governo, con Salvini e Tajani divisi su banche e affitti brevi, tra trattative e correzioni al Ministero dell’Economia ... Segnala quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Quest8217anno Salvini Ha