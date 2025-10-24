Manovra Casasco | Nostre osservazioni sono proposte di miglioramento
“ Ci sono state e ci sono ancora delle priorità per il nostro Paese. Forza Italia, sin dall’inizio, ha voluto concentrarsi su temi concreti: l’abbattimento delle tasse per il ceto medio, un obiettivo che abbiamo finalmente centrato, e la presentazione di un programma serio e strutturato per la sanità, anche questo raggiunto, con ulteriori 2,4 miliardi che si sommano ai 5 miliardi già previsti. Tuttavia, un punto importante per l’economia da rivedere riguarda la nuova tassazione sui dividendi: una misura che rischia di colpire pesantemente non solo le grandi società, ma anche le piccole e medie imprese ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
