Manovra alta tensione Tajani-Salvini

Lettera43.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora Tajani contro Salvini. Questa volta il motivo del contendere è la legge di Bilancio, che sta causando forti spaccature nel centrodestra. E non solo tra Lega e Forza Italia. Molti i temi divisivi, dal contributo delle banche alle grandi opere, fino ai trasporti locali e ai fondi per Roma, Milano e Napoli. A farne le spese è soprattutto Giancarlo Giorgetti, accusato implicitamente di aver avallato tagli e scelte senza sufficiente concertazione con gli alleati. Ma nel mirino finisce anche la Ragioneria generale dello Stato, e in particolare Daria Perrotta. Giancarlo Giorgetti (foto Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

manovra alta tensione tajani salvini

© Lettera43.it - Manovra, alta tensione Tajani-Salvini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Manovra, alta tensione Tajani-Salvini: tutti i nodi da sciogliere nella maggioranza - che in una nota ha definito l’accusa «una notizia infondata», chiarendo che «la manovra non prevede alcun taglio ai fondi per la Metro C» e che si tratta di «una semplice riprogrammazione di risorse». Si legge su lettera43.it

manovra alta tensione tajaniTajani-Salvini: scontro senza esclusione di colpi. Cosa c’è dietro - Alta tensione nella maggioranza di Governo con particolare focus ad Antonio Tajani e a Matteo Salvini a seguito della Manovra 2026. Segnala newsmondo.it

manovra alta tensione tajaniTensione nella maggioranza per la manovra: scontro aperto tra Tajani e Salvini - E il leghista attacca il ministro delle Finanze anche sul piano casa: «Servono più fondi per un ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra Alta Tensione Tajani