Manovra alta tensione Tajani-Salvini
È ancora Tajani contro Salvini. Questa volta il motivo del contendere è la legge di Bilancio, che sta causando forti spaccature nel centrodestra. E non solo tra Lega e Forza Italia. Molti i temi divisivi, dal contributo delle banche alle grandi opere, fino ai trasporti locali e ai fondi per Roma, Milano e Napoli. A farne le spese è soprattutto Giancarlo Giorgetti, accusato implicitamente di aver avallato tagli e scelte senza sufficiente concertazione con gli alleati. Ma nel mirino finisce anche la Ragioneria generale dello Stato, e in particolare Daria Perrotta. Giancarlo Giorgetti (foto Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it
