Manovra 2026 Valditara | 265 milioni per gli ITS e riforma 4+2 per collegare scuola e lavoro

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato uno stanziamento di 265 milioni di euro nel triennio destinato agli Istituti Tecnici Superiori, previsto nella legge di bilancio. L'investimento rappresenta un intervento strategico per rafforzare il sistema di istruzione tecnologica superiore e rispondere alle crescenti esigenze del tessuto produttivo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it