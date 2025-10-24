Manovra 2026 l’affondo di Landini Cgil | Sulla scuola non hanno messo un euro in più perché non c’è né la defiscalizzazione né ci sono quote aggiuntive
Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ha criticato duramente la legge di bilancio 2026 durante l'intervento a 24 Mattino su Radio 24. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
Confindustria incalza il governo sulla manovra. Durante l’assemblea di sabato a Gambellara delle associazioni Verona e Vicenza è arrivato l'affondo contro gli incentivi sull'innovazione che hanno funzionato poco. Dura la critica del neopresidente veronese Gi - facebook.com Vai su Facebook
Manovra 2026, Maurizio Landini accusa il Governo Meloni di "truffa" per la riduzione dell'Irpef "da 3 euro" - Maurizio Landini, segretario Cgil, si scaglia contro il Governo Meloni per i contenuti della Manovra 2026: l'accusa di "truffa" sui tagli Irpef ... Si legge su virgilio.it
Manovra 2026, Landini chiede di tassare i “paperoni” che posseggono almeno 2 milioni di euro: coi miliardi ricavati rilanceremo anche scuola e sanità - In attesa della presentazione del disegno di legge alla Commissione di competenza, prevista tra una decina di giorni, le linee generali verran ... Lo riporta tecnicadellascuola.it
La Manovra dimentica la scuola, manda in pensione dopo, neanche stabilizza i precari. Landini (Cgil): presa in giro, 25 ottobre in piazza a Roma - Il leader della Cgil commenta le decisioni prese dal Governo con la Legge di Bilancio 2026: “la scuola – ha detto alla “Tecnica della Scuola” – è un perno fondamentale, perchè oggi le diseguaglianze l ... Come scrive tecnicadellascuola.it