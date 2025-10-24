Manovra 2026 la stressa sulla scuola | stop alle supplenze brevi

Cataniatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva una stretta sulle supplenze brevi a scuola. Soltanto l'organico interno potrà sostituire gli insegnanti assenti per un periodo inferiore a dieci giorni. Si tratta di una delle misure comparse all'ultimo minuto nel testo bollinato della manovra 2026, trasmesso al Senato nelle scorse ore per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

