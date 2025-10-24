Manovra 2026 la stressa sulla scuola | stop alle supplenze brevi
Arriva una stretta sulle supplenze brevi a scuola. Soltanto l'organico interno potrà sostituire gli insegnanti assenti per un periodo inferiore a dieci giorni. Si tratta di una delle misure comparse all'ultimo minuto nel testo bollinato della manovra 2026, trasmesso al Senato nelle scorse ore per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
La cedolare secca sugli affitti a uso turistico resta al 21 per cento: pagherà di più solo chi affitta tramite intermediari o portali telematici. Il governo fa dietrofront rispetto alla prima bozza della manovra, ma in realtà non cambia quasi nulla: «Chi affitta per arroton - facebook.com Vai su Facebook
Mentre #Bruxelles discute di regole e mandati, #Mosca prepara la sua manovra più audace: tornare in #Europa, volando sopra le sue stesse sanzioni. Se #Putin atterra a #Budapest, non sarà solo un vertice — sarà un precedente #geopolitico - X Vai su X
Stop alle supplenze brevi: cosa cambia per la scuola con la manovra - Nella legge di bilancio è contenuta una stretta sulle sostituzioni per le assenze inferiori ai dieci giorni sia alle medie che alle superiori ... Scrive today.it
Manovra 2026, aumento delle pensioni minime di 20 euro al mese, 260 all’anno. BOZZA - Il governo ha approvato venerdì 16 ottobre in Consiglio dei ministri la Legge di Bilancio 2025, una manovra da 18,7 miliardi di euro che punta su quattro pilastri strategici: sostegno alle famiglie, r ... Scrive orizzontescuola.it
Misure per la Scuola in arrivo con la Manovra di Bilancio 2026: Anief fa il punto della situazione - Il sindacato Anief fa il punto sulle misure per la Scuola attese con la Legge di Bilancio 2026, attualmente al vaglio del Governo. Da ticonsiglio.com