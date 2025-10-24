Manifestazione pro Pal a Roma verso ambasciata israeliana | idranti in azione

Ildifforme.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo corteo pro Palestina sta inondando le strade della Capitale con l'obiettivo di raggiungere l'ambasciata d'Israele e l'Auditorium Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema. La Questura ordina lo scioglimento della manifestazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

