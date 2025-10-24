Manifestazione pro Pal a Roma verso ambasciata israeliana | idranti in azione
Un nuovo corteo pro Palestina sta inondando le strade della Capitale con l'obiettivo di raggiungere l'ambasciata d'Israele e l'Auditorium Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema. La Questura ordina lo scioglimento della manifestazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Sabato #25ottobre, un corteo partirà da Piazza della Repubblica per raggiungere Piazza di Porta San Giovanni tra le 13:00 e le 17:30 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/eZp - facebook.com Vai su Facebook
#Tgm ore 14 #manifestazione #pianoviabilità #lineebus #romamobilita - X Vai su X
Manifestazione a Roma oggi, pro pal tentano corteo: la polizia aziona gli idranti - Momenti di tensione quando alcuni hanno tentato di trasformare il presidio statico in corteo e cercando di avanzare ... quotidiano.net scrive
Gaza, scontri a Roma tra polizia e manifestanti pro Pal: azionati gli idranti - I manifestanti hanno provato a forzare il blocco al grido di "Corteo, corteo" per ... Come scrive msn.com
Pro Pal di nuovo in piazza a Roma. Scatta l'allarme del Viminale - L'obiettivo è arrivare all'Auditorium, dove è in corso la Festa del Cinema. Segnala ilfoglio.it