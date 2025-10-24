Manifestazione per la Palestina tensioni in piazza Verdi | dalla polizia idranti sulla folla

Tensioni in piazza Verdi intorno alle 19:30 di venerdì 24 ottobre per il corteo pro Palestina. L’intenzione degli organizzatori è arrivare all’Ambasciata di Israele e poi al parcheggio del Palasport all’Auditorium.La trattativa fallitaLa Digos ha tentato una trattativa con i manifestanti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’80% dei manifestanti fermati sabato alla manifestazione pro-Palestina non autorizzata proveniva da fuori cantone, con una presenza significativa dalla Svizzera romanda. Dei 536 fermati e controllati, circa la metà erano donne, principalmente tra i 20 e i 29 a - facebook.com Vai su Facebook

Maya Issa, tra le promotrici dei cortei per la Palestina in Italia, afferma: “il 7 ottobre è una giornata della Resistenza, Israele non ha diritto di esistere”. Non siamo di fronte alla lecita manifestazione per la Palestina ma a un pericoloso fanatismo. - X Vai su X

Corteo pro Palestina, tensioni con la polizia: idranti per disperdere i manifestanti - La Questura ha vietato qualsiasi spostamento in corteo in quanto l’autorizzazione per la manifestazione è soltanto per un presidio ... Scrive roma.corriere.it

Attivisti Pro Pal provano a bloccare la Festa del Cinema a Roma, tensioni con la polizia: idranti e manganellate ai manifestanti - Idranti in azione e manganellate quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo (non autorizzato) verso ... Secondo msn.com

Tensioni in piazza a Napoli. A Milano presidio ultradestra si scontra con manifestanti pro-Palestina - A Napoli oggi pomeriggio hanno sfilato prevalentemente studenti, da piazza Mancini a piazza del Plebiscito: è il corteo “Gente d’o Sud” per la Palestina. msn.com scrive