Manifestanti pro Pal tentano di trasformare un sit-in in corteo a Roma | la polizia usa gli idranti

La questura di Roma ha ordinato lo scioglimento della manifestazione pro Pal da piazza Verdi a Roma dove era in corso un presidio statico. Con fascia tricolore e megafono, il dirigente del sevizio ha comunicato ai manifestanti l'ordine del Questore di Roma, ai sensi del Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza, con cui viene formalmente opposto "divieto a qualunque spostamento dei manifestanti verso altri siti". Contestualmente, si apprende dalla questura, "è stato ordinato ai promotori", ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale, "lo scioglimento della manifestazione, con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, lo scioglimento sarà indotto dalla forza pubblica e i responsabili deferiti all'Autorità Giudiziaria". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

