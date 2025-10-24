Manifestanti pro Pal tentano di trasformare un sit-in in corteo a Roma | la polizia usa gli idranti

Ilfoglio.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La questura di Roma ha ordinato lo scioglimento della manifestazione pro Pal da piazza Verdi a Roma dove era in corso un presidio statico. Con fascia tricolore e megafono, il dirigente del sevizio ha comunicato ai manifestanti l'ordine del Questore di Roma, ai sensi del Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza, con cui viene formalmente opposto "divieto a qualunque spostamento dei manifestanti verso altri siti". Contestualmente, si apprende dalla questura, "è stato ordinato ai promotori", ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale, "lo scioglimento della manifestazione, con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, lo scioglimento sarà indotto dalla forza pubblica e i responsabili deferiti all'Autorità Giudiziaria". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

manifestanti pro pal tentano di trasformare un sit in in corteo a roma la polizia usa gli idranti

© Ilfoglio.it - Manifestanti pro Pal tentano di trasformare un sit-in in corteo a Roma: la polizia usa gli idranti

Contenuti che potrebbero interessarti

manifestanti pro pal tentanoTensioni al presidio pro Pal, i manifestanti tentano di far partire il corteo: idranti in azione - in statico dalle 18 alle 22 in piazza Verdi, ma gli organizzatori hanno tentato di muoversi in corteo ... Lo riporta msn.com

manifestanti pro pal tentanoManifestazione a Roma oggi, pro pal tentano corteo: la polizia aziona gli idranti - Momenti di tensione quando alcuni hanno tentato di trasformare il presidio statico in corteo e cercando di avanzare ... Segnala quotidiano.net

manifestanti pro pal tentanoRoma, manifestanti pro Pal tentano di far partire il corteo: tafferugli con la polizia - I manifestanti presenti in piazza Verdi, a Roma, per il presidio pro Pal hanno tentato di partire in corteo. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Manifestanti Pro Pal Tentano