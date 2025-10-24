Varcare un confine genera ogni volta un fascino strano. È come se la nostra immaginazione entrasse in punta di piedi quando superiamo il cartello stradale di un altro Stato. A pochi chilometri dalla Val d’Ossola attraversando la frontiera svizzera, si può raggiungere il Passo del Sempione, un valico alpino a 2005 metri sul livello del mare, nel Canton Vallese. Qui imponente e silenzioso sorge il Simplon Hospiz, un ricovero spirituale per viaggiatori voluto da Napoleone Bonaparte agli inizi dell’Ottocento. La struttura è stata ultimata nel 1831 grazie ai canonici agostiniani del Passo del Gran San Bernardo e tutt’ora è gestito da padre Klaus, padre Daniel, padre Jean Michel e padre Luis. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Mangiare in un ospizio alpino